Папа Римский одобрил отставку неугодного Лукашенко главы белорусских католиков

Кондрусевича после "перевыборов" не впускают в Беларусь

Глава белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич получил отставку от имени Папы Римского Франциска.

Об этом сообщил сайт vaticannews.

"Архиепископ уходит на пенсию в связи с достижением предельного возраста – Тадеушу Кондрусевичу 3 января исполнилось 75 лет", – уточнил католический ресурс.

Руководство архиепархией пока перешло к епископу Казимиру Великосельцу.

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Напомним, с конца лета белорусские власти не впускают в страну Тадеуша Кондрусевича.

Вскоре после президентских выборов в Беларуси архиепископ призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а Лукашенко и чиновников – начать "конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан".

31 августа пограничники не пропустили Тадеуша Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Позже МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу "для консультаций".

Напомним, в Беларуси более 100 человек встретили Новый год, находясь под административным арестом за участие в акциях протеста.

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