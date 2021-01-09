Папа Римский по-особенному попросил сделать прививку от COVID-19

Папа Римский Франциск назвал этическим долгом привиться от коронавируса. Сам он планирует вакцинироваться уже на следующей неделе.

Как пишет Reuters, об этом он сказал в интервью телеканалу Canale 5.

"Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей. Это этический выбор, потому что вы играете своим здоровьем, своей жизнью, но вы также играете и своими жизнями и других", – сказал Папа Римский Франциск.

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По его словам, вакцинация в Ватикане начнется уже на следующей неделе, а он уже записался на прививку.

К слову, Папе Франциску 84 года. В молодости ему удалили часть одного легкого, что сделало его уязвимым для коронавируса.

Ранее Папа Римский Франциск призвал мир списать долги другим бедным государствам, которые особенно пострадали от пандемии коронавируса.