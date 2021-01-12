Папа Римский расширил права женщин

Папа Римский Франциск сделал еще один шаг к равноправию женщин в Римско-католической церкви, разрешив им быть чтецами на литургиях, служителями алтаря и раздавать причастия.

Об этом со ссылкой на новый указ Папы сообщило Reuters.

В сопроводительном письме Папа cказал, что хочет принести "стабильность и общественное признание" женщинам, которые уже исполняют свои роли в церкви.

Отмечается, что в своем указе Папа официально закрепил то, что уже давно практикуется в католических церквях во многих странах. Но с изменением Кодекса канонического права консервативные епископы не смогут лишать женщин в своих епархиях возможности выполнять эти роли.

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В то же время в Ватикане подчеркнули, что узаконенные указом роли все равно "существенно отличаются от рукоположенного служения" и не являются автоматическим предвестником того, что однажды женщинам разрешат быть священниками.

Тем не менее ранее Папа Франциск в ответ на призывы позволить женщинам служить службы все-таки создал комиссию по изучению истории женщин-дьяконов в первые века существования католической церкви.

Напомним, в октябре Папа Римский Франциск впервые в истории назначил афроамериканца кардиналом – им стал 72-летний архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори.

Мы также сообщали, что Папа Римский призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар.