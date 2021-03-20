Парижане массово бегут из города из-за локдауна (фото)

Во Франции, где с субботы вводятся строгие ограничения из-за коронавируса, жители Парижа массово уезжают из столицы.
Об этом сообщает CTV News.
Ситуация на дорогах была сложной, общая протяженность пробок составила 400 километров. По информации местных изданий, практически все поезда в Бордо, Лион, Брест, Нант, Биарриц были полностью заполнены.
Из-за того, что в столице будут введены жесткие ограничения, возле крупных магазинов выстроились большие очереди покупателей.
Согласно последней статистике, во Франции за все время пандемии коронавирусом заболели более 4,18 млн человек.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Франция взяла пример с Украины по карантину выходного дня.
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