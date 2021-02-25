Версія українською
$ 27,95
33,93

Пашинян уволил главу Генштаба Армении

25 февраля, 11:18

Мария Дмитренко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уволил главу Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Он вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки Пашиняна.

Об этом премьер-министр заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей, сообщил Пашинян.

Реклама

"Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя", – отметил он.

(Новость дополняется)

Новости на эту же тему:
Армения отставка генштаб Никол Пашинян

Реклама

Новости партнеров

Почему распался брак знаменитых актёров
Срочное известие из «Ощадбанка»: это стоит знать каждому
С 1 марта украинцам проиндексируют пенсии: кто получит надбавку