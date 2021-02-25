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Пашинян выступил в центре Еревана: главные тезисы

25 февраля, 12:46

Игорь Тимофеев

Глава армянского правительства назвал путчистов своими братьями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который обвинил военных в попытке переворота и уволил главу Генштаба, выступил перед своими сторонниками на площади Республики в центре Еревана с рядом заявлений.

Глава правительства заявил своим сторонникам, что:

Пашинян также заявил, что взял на себя всю ответственность за произошедшее в войне в Нагорном Карабахе, отметив, однако, что сейчас сложилась ситуация, в которой к высокопоставленным военным возникли некоторые вопросы у общества, сообщает армянская редакция Радио "Свобода".

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Премьер пообещал снова выступить перед своими сторонниками на площади Республики в 16:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Напомним, в декабре-2020 в Армении прокатились массовые протесты с требованием отставки Пашиняна, которые начались после заключения перемирия между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху.

Ранее мы сообщали, что за отставку Пашиняна и проведение досрочных выборов в парламент выступил также президент Армении Армен Саркисян.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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