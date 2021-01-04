Соратницу Байдена переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

Соратницу избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена демократку Нэнси Пелоси на первом заседании нового состава Конгресса переизбрали спикером Палаты представителей.

Об этом сообщает "Голос Америки".

За ее кандидатуру проголосовали 216 законодателей, против – 209.

Обращаясь к своим однопартийцам Пелоси отметила, что новый состав Конгресса приступает к работе в период эпидемии коронавируса и экономического кризиса.

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"Принимая присягу, сегодня мы принимаем на себя ответственность столь же большую и предъявляющую высокие требования, как и та, которую несли предыдущие поколения лидеров", – заявила она.

Как отмечает издание, новому составу Конгресса придется работать в условиях неопределенности. К примеру, до сих пор неясно, какая партия будет контролировать Сенат, большинство демократов в Палате представителей сократилось, а республиканцы планируют протестовать против обычно рутинной процедуры признания итогов президентских выборов.

Напомним, накануне неизвестные разрисовали краской дом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и оставили перед дверью свиную голову.