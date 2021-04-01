Пентагон обвинил Россию в эскалации на Донбассе

Соединенные Штаты обеспокоены в связи с последними нарушениями Россией режима прекращения огня на Донбассе и передвижением российских войск у границы с Украиной и сейчас эти вопросы активно обсуждаются, в том числе с союзниками по НАТО.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"Мы обеспокоены последней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушения режима прекращения огня, в результате которого 26 марта погибли 4 украинских солдат и еще двое были ранены", - заявил он.

Кирби добавил, что дестабилизирующие действия России подрывают все усилия по деэскалации, достигнутые ранее при посредничестве ОБСЕ и это касается также последних сообщений украинских военных о передвижениях российских войск на границе.

Реклама

"Мы обсуждаем наши опасения по поводу роста напряженности и нарушений режима прекращения огня, а также напряженности в регионе с союзниками по НАТО", – отметил он.

Напомним, по данным американских СМИ, на фоне недавнего обострения ситуации на Донбассе и стягивания Россией своих войск к границам Украины Европейское командование армии США повысило боеготовность до максимального уровня.

Накануне главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о 28 батальонных тактических группах России, которые дислоцированы вдоль государственной границы Украины, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.