Перекрытые улицы и разгон протестующих: в Санкт-Петербурге начались массовые задержания

Сегодня 31 января в российском Петербурге проходит массовая акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилете в страну.

На улицы города вышли десятки тысяч жителей Петербурга.

Фото: fontanka.ru

По данным регионального отделения штаба Навального, более 650 человек были задержаны за участие в несогласованной акции, около 40 — арестованы по решению суда. В городе было возбуждено два уголовных дела.

Фото: fontanka.ru

Как сообщает fontanka.ru, перекрыто движение по центральным улицам, ограничена работа общественного транспорта, в том числе метро. С 8:30 утра движение запрещено по Невскому проспекту и прилегающим улицам, на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах.

Движение общественного транспорта тоже приостановлено. В Питере протестующие пришли на митинг к ТЮЗу после того, как Невский проспект перекрыли.

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Через некоторое время задержания начались у здания ТЮЗа. Собравшаяся толпа скандирует "Отпускай" и "Россия будет свободной". Задержанных провожают аплодисментами.

Полиция Санкт-Петербурга проводит обыски по делу о блокировании дорог участниками предыдущей акции 23 января, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

"31 января ранним утром одномоментно по 33 адресам – по 29 в Петербурге и четырем в Ленинградской области сотрудники ГУ МВД России начали серию обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного статьей 267 УК РФ", – сообщил представитель ведомства.

Фото: fontanka.ru

В Петербурге полиция применяет электрошокеры, а Сенной площад силовики распылили газ. По данным очевидцев, полиция "отлавливает" отставших от колонны участников несогласованной акции. На одной из улиц по время задержания мужчине разбили лицо.

Силовики несколько минут не могли увести отбивающегося участника акции. Мужчина отбивался, крича: "Люди, помогите".

"Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России: Россия снова выходит на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео).