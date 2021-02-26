Переселенский бум: где в США в разгар пандемии COVID-19 селятся украинцы

В США, где свирепствует коронавирус, а значит – действует строгий карантин, люди бегут в более комфортные города.

Где в Соединенных Штатах в разгар пандемии поселяются украинцы, узнавала корреспондент новостей "Сегодня" Зоряна Степаненко.

В роскошные апартаменты с океанским видом Ирина Величко прошлом году перебралась из Нью-Йорка, где осваивала профессию диетолога. Обучение ей нравилась, но от жизни в центре Манхэттена – просто сходила с ума.

Неуютный Нью-Йорк на аккуратное Майами студентка променяла из-за пандемии. Обучение перевели в онлайн, поэтому Ирина переехала ближе к солнцу и океану. За 2800 долларов, которые в мегаполисе тратила на аренду крошечной квартиры, арендовала здесь просторные апартаменты.

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Благодаря пандемии Флорида стала удивительно популярным штатом. Здесь всегда лето – даже сейчас температура не ниже 25-ти градусов тепла. А еще, в отличие от многих других регионов США, здесь открытые бассейны, тренажерные залы и кафе.

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Это сразу почувствовала и Ирина. Жить в карантин во Флориде ей гораздо больше пришлось по душе.

Жизнь бурлит, как в докоронавирусные времена – этим солнечный штат привлекает и программистов. Им отныне из-за удаленной работе не обязательно жить в Кремниевой Долине. Она в пандемию тоже пустует.

Алгоритмы и коды программистка Мария Пашинская осваивала в Калифорнии. Украинка прошла стажировку в Apple, работала в других престижных международных компаниях, и жить в IT-столице мира не хочет.

В долине программистов приобрести жилье стоит от миллиона долларов. В солнечном Майами вдвое дешевле, поэтому в декабре Мария с мужем переехали сюда. И здесь ищут себе дом – новый и просторный.

Экономят на бензине и питании – еженедельно минимум по 150 долларов. И радуются теплому климату. Благодаря ему во Флориде сейчас ежедневно до тысячи новых жителей. Поэтому вскоре, предупреждают риэлторы, цены на недвижимость взлетят и здесь.

Видео: Сегодня

В то же время пока украинцамобещают дешевую ипотеку, квартиры на вторичном рынке жилья в Киеве дорожают – за год цены выросли на 5%.