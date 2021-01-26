Первый туристический полет в космос: объявлен состав исторического экипажа

Первая в истории туристическая космическая миссия будет состоять из четырех людей, все они мужчины, но актера Тома Круза, который собирался снимать на околоземной орбите фильм, среди них нет.

Об этом 26 января сообщили в пресс-службе американской компании Axiom Space, которая организует полет.

Историческая миссия Ax-1 будет состоять из:

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командира экипажа Майкла Лопеса-Алегриа – бывшего астронавта NASA и вице-президента Axiom (США);

пилота Ларри Коннора – предпринимателя и некоммерческого инвестора (США);

специалиста Марка Пати – инвестора и филантропа (Канада);

специалиста Эйтана Стиббе – инвестора и филантропа (Израиль).

Предполагается, что их доставят на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon не раньше 2022 года. После этого они около восьми дней будут жить в американском сегменте МКС, участвуя в исследовательских и благотворительных проектах.

Кроме того, компания планирует в 2024 году подключить к американскому модулю Harmony на МКС модули Axiom, что станет "коммерческим расширением орбитальной лаборатории".

Именно на модули Axiom возлагаются большие надежды: когда МКС прекратит свое существование, они отделятся, став первой в мире частной космической станцией, а также​ "центральным узлом сети исследований, производства и торговли".