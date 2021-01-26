Песков назвал хозяев "дворца Путина" в Геленджике

В Кремле выдумали "бизнесменов", которые заполучили огромные территории рядом с землей ФСБ

В Кремле продолжают отрицать, что "дворец в Геленджике" из расследования оппозиционера Алексея Навального, принадлежит президенту России Владимиру Путину или его семье.

В частности, как сообщает "Интерфакс", 26 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что огромным поместьем владеют предприниматели, но называть их имена не стал.

"Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос, мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более, отношения собственности к этому объекту", – сказал Песков.

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Спикер Кремля добавил, что "дворец" хорошо известен в Геленджике и у него "один или несколько, прямых или опосредованных" владельцев.

"Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", – добавил Дмитрий Песков.

За дополнительной информацией он отправил журналистов к "компетентным органам", а также назвал невозможным уточнение всех вопросов, связанных с этим имением. Кроме того, Песков признался, что "не располагает информацией о том, что Путин когда-то мог посещать этот "дворец".

Напомним, что на прошлой неделе скандальная резиденция Владимира Путина появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.

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