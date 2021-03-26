Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцах

Всего в первом этапе исследования будут участвовать 144 ребенка

Вакцина от коронавируса Pfizer оказалась абсолютно безопасна для беременных, а теперь компания начинает испытания своего препарата на детях до 11 лет.

Об этом сообщает CNBC.

В компании заявили, что первые участники испытаний уже получили первые прививки. Всего в первом этапе исследования будут участвовать 144 ребенка.

Специалисты попробуют выяснить уровень дозирования при вакцинации для трех возрастных групп детей: от 6 месяцев до 2 лет, от 2 до 5 лет и от 5 до 11 лет. Если для взрослых полагается две дозы по 30 микрограммов препарата, то для детей определен начальный уровень дозы в 10. Ученые оценят, насколько безопасны и эффективны такие дозы для детей.

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Для второго этапа дети будут случайным образом отобраны для получения вакцины или плацебо. После шестимесячного наблюдения дети, получившие плацебо, получат возможность получить вакцину.

"Pfizer имеет большой опыт в продвижении клинических испытаний вакцин у детей и младенцев и стремится улучшить здоровье и благополучие детей с помощью тщательно разработанных клинических испытаний", – заявили в компании.

Как сообщали новости "Сегодня", иммунолог, член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказывал, что вакцину Pfizer поставят в Украину в апреле.