Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детях

Компания Pfizer начала испытывать на детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Insider.

Первыми прививки получили девятилетние девочки-близнецы. Им их сделали в Университете Дьюка.

"Нас обнадежили данные из группы от 12 до 15", – объяснила в интервью New York Times пресс-секретарь Pfizer Шарон Кастильо, что побудило компанию начать испытания на детях раньше, чем они первоначально планировали.

Испытание будет проходить с тремя разными дозами (10, 20 и 30 микрограммов) среди 144 детей по всему миру. Отметим, что взрослым сразу дают две дозы по 30 мкг с интервалом 21 день.

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Детей разделят на три возрастные группы – от 5 до 11 лет, от двух до четырех лет и от шести месяцев до двух лет. Исследователи будут следить за их состоянием – побочными эффектами и уровнем антител.

Позже испытание уже охватит 4500 детей: две трети получат безопасную дозу вакцины, а одна треть получит плацебо.

Отметим, что Pfizer вместе с Moderna и AstraZeneca тестирует вакцину COVID-19 для детей. Moderna начала испытания в начале марта, а AstraZeneca – еще в феврале

Ранее мы сообщали, что вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных.

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