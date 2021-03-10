По цене квартиры в Киеве: пара арендовала виллу ради счастья своей собаки (фото)

Пара из Британии потратила 50 000 фунтов стерлингов (1,93 млн гривен) во время трехмесячного путешествия по Европе, чтобы сделать свою собаку Луи счастливой.

Об этом пишет Mirror.

Избалованная такса была огорчена новым спортивным Porsche Cayenne своих владельцев со специально подобранной выхлопной системой и кожаными сиденьями с подогревом, что им пришлось отказаться от нее через день.

Пара потеряла 5000 фунтов стерлингов (более 190 тысяч гривен), перепродав машину, а затем заплатила еще 30 000 фунтов стерлингов (более 1,1 млн гривен) за более тихий Mercedes.

Фото: Kennedy News and Media

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Поскольку Луи не любил останавливаться в пятизвездочных отелях, пара потратила 50 000 фунтов стерлингов (1, 93 млн гривен) на 15-местные виллы, чтобы он был счастлив. Выгуливать собаку также стало проблемой, поскольку Луи отказывался выходить на улицу под дождем.

Любительница собак Шарлотта сказала, что связь между ними и Луи невероятно сильна, поэтому он и отправился с ними в путешествие.

"Он чувствительная маленькая душа, он легко расстраивается, но он знает, что я всегда буду защищать его и заботиться о нем, у нас есть связь", – сказала она.

Фото: Kennedy News and Media

Ранее бордер-колли по кличке Ким из города Долгеллау (Великобритания) попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая овчарка в мире.