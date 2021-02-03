Почему маски нужно носить и после вакцинации: эксперты назвали 5 причин

Вакцинированные могут быть носителями COVID-19 и не знать об этом

Несмотря на начало массовой вакцинации от коронавируса в мире, эксперты считают, что отказываться от использования защитных масок в общественных местах еще рано.

Об этом эпидемиолог-инфекционист Энн Реймойн и иммунолог Мишель Таль рассказали Health, пишет УП.

Одной из причин является то, что до сих пор неизвестно, предотвращают ли вакцины распространение вируса среди других людей. Поэтому вполне вероятно, что некоторые люди, привитые препаратом от Pfizer или Moderna, могут впоследствии заразиться коронавирусом, но не почувствовать симптомы, говорит Энн Реймойн. Самый больший риск заключается в том, что они могут потом передать вирус другим людям, которые еще не получили вакцину.

Профессор эпидемиологии добавляет, что многие останутся уязвимыми из-за отказа от вакцинации. А некоторые люди не смогут пройти вакцинацию, например, из-за аллергических реакций.

Кроме того, люди, которые уже получили прививку от COVID-19, вероятно, будут чувствовать себя безопаснее, поэтому перестанут носить защитные средства. Это также навредит общим правилам, касающимся защитных ограничений.

Продолжать носить маски также нужно из-за обнаруженных новые штаммов COVID-19. Они считаются более заразными, поэтому могут легче передаваться большему количеству людей, если вакцинированные смогут распространять вирус и не будут носить маски.

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По мнению профессора иммунологии Стэнфордского университета Мишель Таль, продолжать носить защитные маски нужно до тех пор, пока большинство людей не будут вакцинированы.

"Когда уровень передачи инфекции в обществе будет низким, а большинство людей – вакцинированными, мы сможем безопасно убрать маски", – говорит она.

Иммунолог добавляет, что мы не избавимся от масок навсегда, а начнем больше использовать их для контроля распространения других респираторных инфекций, особенно в сезон гриппа.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить массовую вакцинацию населения от коронавируса, чтобы препарата хватило менее состоятельным государствам.

А Министерство здравоохранения Чехии рекомендует приостановить процесс вакцинации населения против коронавируса. Такое решение приняли из-за срыва поставок препарата производства Pfizer и BioNTech.

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