Почему над "дворцом Путина" закрыли небо? В ФСБ озвучили нелепую причину

Над владениями Путина в Геленджике запрещено летать даже дронам

Над скандальным "дворцом" президента России Владимира Путина в Геленджике (Краснодарский край) установлена бесполетная зона из-за якобы активности НАТО. Так в ФСБ объяснили причину, почему пришлось закрыть небо.

Стало известно, что над владениями Путина в Геленджике запрещено летать даже дронам.

В российской спецслужбе объясняют это тем, что с июля неподалеку разместили пограничную заставу. Военные якобы заметили в Краснодарском крае рост активности натовских разведчиков.

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Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", недавно российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал материалы своего расследования, в котором показал "дворец Путина" в Геленджике. Примечательно, что рядом находится и огромная территория, принадлежащая ФСБ.

Поражают воображение не только владения хозяина Кремля, но и то, что у Путина внутри "дворца". Стоит отметить, что сам президент РФ открестился от этого имущества – ни ему, ни его близким это якобы не принадлежит.