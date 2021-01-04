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Под запретом даже алкоголь: Норвегия ужесточила ограничения из-за COVID-19

4 января, 02:53

Юлия Безпечная

Новые ограничения вводятся на две недели

Власти Норвегии приняли решение с понедельника, 4 января, ужесточить карантинные ограничения в связи с ростом количества новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщила в воскресенье, 3 января, премьер-министр страны Эрна Сульберг, передает DW.

Премьер Норвегии подчеркнула, что норвежцы должны не допустить новой волны заболевания в стране.

С 4 января в стране на две недели вводятся следующие ограничения:

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Помимо перечисленного власти рекомендуют гражданам отказаться от поездок по стране и за границу, и в ближайшие две недели не принимать у себя гостей.

Отметим, Норвегия по сравнению с другими странами пока довольно успешно справляется с пандемией COVID-19 – в стране сейчас одно из самых низких в Европе число новых случаев заражения.

Напомним, в конце декабря Норвегия стала очередной страной Евросоюза, в которой обнаружили мутировавший штамм коронавируса, циркулирующий в Великобритании.

У то же время еще в октябре норвежские ученые заявляли, что в стране обнаружен новый подвид коронавируса SARS-CoV-2, которым заразиться проще, чем прежде.

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