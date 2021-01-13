Участник штурма Капитолия в США покончил с собой

Тело 53-летнего мужчины было обнаружено в его доме в Джорджии

В США скончался еще один участник беспорядков на Капитолийском холме, где на прошлой неделе сторонники действующего президента Дональда Трампа предприняли попытку захватить здание Конгресса.

Об этом сообщает The Sun.

Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджия с огнестрельным ранением груди было обнаружено его женой в подвале их дома в городе Альфаретта, штат Джорджия.

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Это случилось 9 января, то есть, через три дня после штурма парламента США, когда мужчину задержали по обвинению в попытке проникновения на территорию Капитолия. Ему грозило 1000 долларов штрафа и/или до 180 дней тюремного заключения.

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В доме у пары обнаружили две полуавтоматические винтовки. Полиция пришла к заключению, что причиной смерти стало самоубийство.

Как сообщает Forbes, в этот же день умер и 51-летний сотрудник полиции Капитолия Говард Либенгуд, который в день штурма противостоял участникам беспорядков. По информации полиции, мужчина также совершил суицид.

Всего в результате событий 6 января погибли четверо протестующих (34-летняя Розанна Бойланд, 35-летняя Эшли Бэббит, 50-летний Бенджамин Филлипс и 55-летний Кевин Грисон) и один офицер полиции Капитолия Брайан Сикник.

После случившегося Федеральное бюро расследований завело более 160 дел, а по 70 из них уже предъявлены обвинения.

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