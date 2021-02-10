Покончили с собой из-за педофила: британец хитрым способом выманивал у детей фото

В Великобритании суд приговорил 36-летнего педофила Дэвида Уилсона к лишению свободы сроком на 25 лет.

Как сообщает Daily Mail, бывший тренер молодежной футбольной команды в соцсетях написал более чем 5 тыс. детям во всем мире.

Фото: NCA

Он регистрировался в Instagram и Facebook, где выдавал себя за девушек, чтобы писать мальчикам. Мужчина втирался в доверие к ним и заставлял присылать откровенные фото. После этого он шантажировал и заставлял присылать видео.

Реклама

В суде он признался в совершении 96 преступлений сексуального насилия в отношении 51 мальчика.

Из-за жестокого обращения некоторые мальчики покончили с собой.

Ранее мы писали также о том, что в Киевской области поймали насильника, который долгое время совершал сексуальное насилие над детьми и снимал это на видео.

Напомним, столичная полиция передала в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании женщины в парке на улице Андрея Малышко в Киеве.