Покорить и сушу, и море: в Китае контейнеровоз Evergreen заблокировал шоссе (фото)

В Китае большая фура с надписью Evergreen на боку застряла на шоссе и вызвала огромную пробку. Пользователи соцсетей сразу же указали на сходство с инцидентом в Суецком канале, где сел на мель контейнеровоз с аналогичной надписью на боку.
Об этом сообщает mustsharenews.com.
Как сообщается, в результате аварии грузовик заблокировал несколько полос движения, что вызвало массовую пробку на шоссе Чаншунь – Шэньчжэнь в час пик.
Грузовик даже выглядел под тем же диагональным углом, в котором застряло судно.
Читайте также: Разблокировка Суэцкого канала: спасательная операция продолжается, а Сирия ограничивает поставки нефти
Вскоре фотографии грузовика стали вирусными в китайской соцсети Weibo: пользователи сети пошутили, что компания Evergreen, похоже, пытается покорить и сушу, и море.
Вместе с тем, как отмечает China Times, грузовик не принадлежит компании Evergreen, а лишь перевозил принадлежащий ей контейнер.
Ранее сообщалось, что гигантский контейнеровоз Ever Given, который заблокировал движение через Суэцкий канал в обе стороны, перед инцидентом успел своей траекторией движения "нарисовать" мужские гениталии.
Новости на эту же тему: