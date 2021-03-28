Покорить и сушу, и море: в Китае контейнеровоз Evergreen заблокировал шоссе (фото)

На китайском шоссе произошла авария, похожая на инцидент в Суэцком канале

В Китае большая фура с надписью Evergreen на боку застряла на шоссе и вызвала огромную пробку. Пользователи соцсетей сразу же указали на сходство с инцидентом в Суецком канале, где сел на мель контейнеровоз с аналогичной надписью на боку.

Об этом сообщает mustsharenews.com.

Как сообщается, в результате аварии грузовик заблокировал несколько полос движения, что вызвало массовую пробку на шоссе Чаншунь – Шэньчжэнь в час пик.

Фура перегородила шоссе в Китае. Источник: weibo.com

Грузовик даже выглядел под тем же диагональным углом, в котором застряло судно.

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Контейнеровоз Ever Given. Фото: REUTERS/AS

Вскоре фотографии грузовика стали вирусными в китайской соцсети Weibo: пользователи сети пошутили, что компания Evergreen, похоже, пытается покорить и сушу, и море.

Вместе с тем, как отмечает China Times, грузовик не принадлежит компании Evergreen, а лишь перевозил принадлежащий ей контейнер.

Ранее сообщалось, что гигантский контейнеровоз Ever Given, который заблокировал движение через Суэцкий канал в обе стороны, перед инцидентом успел своей траекторией движения "нарисовать" мужские гениталии.