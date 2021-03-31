Покраснения, сыпь и металлический привкус: самые необычные побочные реакции на COVID-вакцину

Несмотря на то, что побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 достаточно редкое явление, все же некоторые вакцинированные жалуются на нарушения в организме после прививки.

Наиболее частые побочные эффекты всех прививок: болезненность в месте введения вакцины, усталость, головная боль и боли в мышцах. Менее распространенные побочные эффекты – тошнота, озноб и лихорадка.

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых редких побочных эффектах после вакцинации.

1. Сыпь по всему телу

Наиболее подверженным риску такого побочного эффекта будет любой, у кого аллергия на состав вакцины, пишет медицинский портал healthline. В Украине перед вакцинацией необходимо ответить семейному врачу на ряд вопросов, после которых будет понятно – можно вам вакцинироваться, или нет.

К людям с повышенным риском аллергической реакции относятся те, кто ранее испытывал анафилаксию от медицинских препаратов, еды и укусов насекомых.

Недавно в США был случай, когда у 74-летнего мужчины через четыре дня после вакцинации американской прививкой Johnson & Johnson на большей части тела начала слезать кожа и появилась ярко-красная сыпь.

Как правило, такой побочный эффект – безобидный ответ иммунной системы на укол, который исчезает в течение недели. Мужчина выздоровел, и смог вернуться домой после пяти дней проведенных в больнице.

Что говорят эксперты: аллергические реакции встречаются очень редко, и когда они действительно возникают, сыпь легко лечить. Только 1 человек из 100 тысяч испытывает такую проблему.

2. Металлический привкус во рту

Такой побочный эффект у вакцинированных проявляется крайне редко и может сохраняться в течение нескольких дней. Фактически, это побочный эффект, который был зарегистрирован при вакцинации, приеме антибиотиков и обезболивающих.

В некоторых случаях вакцинированные сообщают, что вкус ощущается как соленый, горький или прогорклый.

Реклама

Что говорят эксперты: металлический привкус во рту не считается опасным и со временем должен исчезнуть. Обычно на это уходит несколько дней.

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

3. Нарушение свертывания крови

В некоторых странах фиксировали случаи серьезного нарушения свертываемости крови у вакцинированных пациентов препаратом компании AstraZeneca, пишет The Wall Street Journal. Правительство этих стран выразило опасения, что эта вакцина может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе и образование тромбов.

О нарушении свертывании крови пациентов сообщили в Австрии, Нидерландах, Словакии, Италии и в Грузии. Были смертельные случаи.

Но после того как европейский регулятор подтвердил безопасность разработки, некоторые страны ЕС объявили о возобновлении вакцинации препаратом.

Что говорят эксперты: образование тромбов у вакцинированных было вызвано аутоиммунной реакцией.

Министр здравоохранения Максим Степанов неоднократно заявлял, что побочные реакции – это индивидуальные особенности человека. Так как побочные эффекты могут появиться после введения любой вакцины.

По его словам, пока в Украине фиксировали несерьезные аллергические реакции: покраснение в месте инъекции или повышение температуры до 37-38,5 градуса на несколько часов.

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом в Украине в ближайшее время ухудшится еще больше.