Полный провал. Как сбои в системе безопасности привели к штурму Капитолия

Территорию охраняло мало людей, а сама архитектура здания сыграла в пользу нападавших

Осаду и штурм Капитолия, где находятся Сенат и Палата представителей США, уже назвали одним из самых серьезных провалов в сфере безопасности за всю новейшую американскую историю. Такое мнение активно выражают нынешние и бывшие сотрудники правоохранительных органов США.

Агентство Reuters вместе со специалистами выясняло, как сбои в системе безопасности позволили толпе штурмовать Капитолий. Сайт "Сегодня" выбрал главное.

Безопасность обеспечивала только полиция Капитолия – 2000 человек на 126 акров (509 тыс. кв. м). Другие подразделения обширного аппарата безопасности федерального правительства США не были задействованы. Подкрепление Нацгвардии, вызванное мэром города, было мобилизовано только через час после того, как протестующие прорвали оцепление.

Полиция Капитолия так и не объяснила, почему не запрашивала заблаговременную помощь в обеспечении безопасности у других органов, например, Министерства внутренней безопасности.

Офицеры полиции Капитолия обучены не подпускать протестующих к мраморным ступеням здания. Но в комплексе 19 века так много окон и дверей, что их все трудно защитить. Поэтому как только охрана не удержала ступени, судьба штурма была решена.

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Особые меры охраны для сессии Конгресса по ратификации выборов вовсе не планировались. И это несмотря на то, что другие важные мероприятия, например, инаугурация президента, предполагают подробные планы, разработанные многочисленными службами безопасности. Признаки надвигающихся беспорядков просто не были учтены.

Проблемы с безопасностью Капитолия обсуждались уже в течение многих лет. Еще в 2013 году предлагали построить специальный забор на случай массового нападения на здание. Но это ограждение так и не построили – члены Конгресса не захотели, чтобы комплекс "выглядел как крепость".

Читайте на сайте "Сегодня" короткую сводку о том, что происходило в Конгрессе США ночью. Конгресс США все же возобновил работу – там продолжают подтверждать голоса выборщиков. Ожидается, что церемония инаугурации 46-го президента США пройдет 20 января.

Кроме того, сообщалось, что на видео штурма Капитолия услышали фразы на русском. Во время прорыва оцепления кто-то кричал "Давай быстрее!":