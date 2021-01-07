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Полный провал. Как сбои в системе безопасности привели к штурму Капитолия

7 января, 10:10

Ксения Капустинская

Территорию охраняло мало людей, а сама архитектура здания сыграла в пользу нападавших

Осаду и штурм Капитолия, где находятся Сенат и Палата представителей США, уже назвали одним из самых серьезных провалов в сфере безопасности за всю новейшую американскую историю. Такое мнение активно выражают нынешние и бывшие сотрудники правоохранительных органов США.

Агентство Reuters вместе со специалистами выясняло, как сбои в системе безопасности позволили толпе штурмовать Капитолий. Сайт "Сегодня" выбрал главное.

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Читайте на сайте "Сегодня" короткую сводку о том, что происходило в Конгрессе США ночью. Конгресс США все же возобновил работу – там продолжают подтверждать голоса выборщиков. Ожидается, что церемония инаугурации 46-го президента США пройдет 20 января.

Кроме того, сообщалось, что на видео штурма Капитолия услышали фразы на русском. Во время прорыва оцепления кто-то кричал "Давай быстрее!":

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