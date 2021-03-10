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Польша объявила персоной нон грата дипломата посольства Беларуси

10 марта, 22:22

Юлия Безпечная

Польский МИД ответил на выдворение Беларусью своего консула

Польша объявила персоной нон грата и соответственно высылает из страны дипломата посольства Беларуси в Варшаве в ответ на выдворение своего консула беларусскими властями накануне.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в Twitter.

"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата", – говорится в сообщении.

Пшидач добавил, что соответствующая информация была предоставлена послу ​​в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши.

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Сейчас чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Польша является Владимир Чушев.

Напомним, 9 марта белорусское министерство иностранных дел вручило временному поверенному в делах Польши в Беларуси ноту о выдворении из страны консула польского Генконсульства в Бресте Ежи Тимофеюка.

Белорусские власти возмутило посещение дипломатом неофицального мероприятия, посвященного "дню проклятых солдат" (участники антикоммунистического подполья в Польше во время и после Второй мировой войны, которых официальная Беларусь считает военными преступниками).

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