Польша ужесточила карантин для въезжающих в страну: новые правила

Ограничения для путешественников вступили в силу с полуночи 30 марта

В Польше с полуночи 30 марта вступили в силу новые правила карантина для въезжающих в страну, которые отличаются для прибывших из стран Шенгенской зоны и тех, что не входят в нее.

Соответствующее постановление было опубликовано накануне вечером, передает RMF24.

Так, для прибывающих из Шенгенской зоны вводится принудительный карантин, за исключением имеющих отрицательный тест на коронавирус не старше 48 часов. На прибывающих в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны карантин распространяется без исключений.

Эти же правила действуют для жителей Польши, которые возвращаются через морской участок польской границы на пароме или сухопутную границу с Чехией, Литвой, Германией и Словакией, независимо от вида транспорта.

Путешественник обязан предоставить результат теста на польском или английском языке по запросу пограничника или полиции.

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Каждый из приезжих, как из Шенгенской зоны, так и из других стран, получит возможность пройти тест на COVID-19 в Польше, и при отрицательном результате карантин будет прекращен.

Если у путешественника нет отрицательного результата теста на коронавирус, то перед выходом в общественное место, он обязан предоставить офицеру все данные, необходимые для введения обязанности пройти карантин.

Будут освобождаться от обязательного карантина выздоравливающие, завершившие изоляцию не позднее, чем за 6 месяцев до пересечения границы, а также лица, вакцинированные против COVID-19.

Напомним, в Польше с 27 марта ввели дополнительные коронавирусные ограничения, которые будут действовать в течение последующих двух недель.