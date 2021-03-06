Помогла вакцинация: в Израиле начинается третий этап выхода из карантина

С 7 марта Израиль смягчает карантинные ограничения и переходит к третьему этапу снятия карантина.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Вакцинированные граждане смогут посещать общественные места, такие как кафе и рестораны. Школьники, учащиеся в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах карантина смогут вернуться на очное обучение.

Тем не менее, для предотвращения распространения коронавируса власти приняли решение отслеживать изоляцию с помощью новых технологических средств.

Ограниченное количество израильтян сможет покинуть страну по специальному разрешению.

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Согласно последней статистике, в Израиле за все время пандемии коронавируса заболели более 793 тысяч человек. Побороли болезнь 746 тысяч, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 5800 заболевших.

Израиль является первой страной в мире, которая смогла быстро и эффективно преодолеть пандемию коронавируса.

Ранее мы писали, что благодаря успешной вакцинации от коронавируса в Израиле возобновили культурные мероприятия – в стране прошел необычный концерт, на который пускали только людей с иммунитетом от COVID-19.

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