Замглавы пресс-службы Белого дома ушел в отставку после угроз журналистке

Ти Джей Дакло, 32-летний помощник президента США Джо Байдена, после громкого скандала решил уйти в отставку.
Об этом сообщает THE HILL.
Молодой сотрудник Белого дома пригрозил "уничтожением" журналистке издания Politico Таре Палмери за то, что она намеревалась осветить его роман с Алекси Маккаммонд – репортершей другого авторитетного американского издания Axios. Возлюбленная Дакло, в свою очередь, освещала предвыборную кампанию Байдена.
Как оказалось, помощник Байдена позволил себе уничижительные и женоненавистнические высказывания.
Дакло уже попросил прощения у Тары Палмери, а теперь еще и выступил с заявлением.
"Не передать словами сожаления, стыда и отвращения к своему поведению", – сообщил бывший заместитель пресс-секретаря Белого дома.
"Я использовал слова, которые ни одна женщина не должна была ни от кого слышать, особенно в ситуации, когда она пыталась выполнять свою работу. Это были слова отвратительные, неуважительные и неприемлемые", – добавил он.
"Я опустошен тем, что смутил и разочаровал своих коллег по Белому дому и президента Байдена, поэтому ухожу в отставку", – сообщил Дакло, добавив, что он полон решимости "вернуть доверие всех, кого подвел".
Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменте экс-президенту Дональду Трампу.
Как сообщали ранее, Сенат США не смог собрать голоса за импичмент Трампу.
Смотрите сюжет еще об одном сотруднике администрации Джо Байдена – 58-летнем госсекретаре Энтони Блинкене. Это давний соратник действующего президента США:
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