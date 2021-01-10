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Помпео отменил ограничения на сотрудничество с Тайванем

10 января, 03:02

Юлия Ляхова

Меры были приняты в одностороннем порядке

США отменяют внутренние ограничения на сотрудничество с китайским Тайванем.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, такие меры были приняты в одностороннем порядке, чтобы "умиротворить коммунистические власти в Пекине".

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"Госдепартамент в течение десятилетий вводил сложные внутренние ограничения, регулирующие взаимодействие наших дипломатов, служащих и других представителей с их коллегами из Тайваня", – говорится в заявлении.

К слову, с 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией и сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации слишком раздули масштабы последней крупной кибератаки на американские правительственные ведомства и компании, а также не исключает, что за ней стоит Китай.

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