Попытка "госпереворота" в Сербии: президента тайно прослушивали 1,5 тысяч раз

Премьер Сербии говорит о задумке устранить Вучича "физически или иным путем"

Сербия входит в зону политической турбулентности – премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о попытке государственного переворота с целью свержения президента Александра Вучича.

Брнабич уверена, что ряд топ-чиновников, включая руководство ее партии, хотят лишить президента власти, выведав его тайны. Так она прокомментировала новость о том, что Вучича систематически прослушивали.

Что произошло?

После заседания Совета национальной безопасности страны 6 марта в Белграде министр внутренних дел Александр Вулин сообщил о наличии у его ведомства "неоспоримых доказательств" того, что телефон Вучича и членов его семьи прослушивался.

"1572 телефонных разговора были незаконно записаны без каких-либо юридических оснований, полицейского ордера, полицейской санкции", – цитирует главу МВД издание N1.

В частности, кроме самого президента, прослушивались телефоны его сына Данило, брата Андрея и отца Анджелко. Вулин заявил о нарушении, таким образом, их прав, но изобличить тех, кто мог заниматься прослушкой, не удалось.

Ряд сотрудников МВД даже проверили на полиграфе, но "детектор лжи" не помог.

На данный момент все материалы по этому делу уже переданы в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью, которая передаст его в соответствующие судебные органы.

Александр Вучич. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Попытка переворота

К прослушке Александра Вучича причастны членов правящей партии и высокопоставленные чиновники МВД, уверена Ана Брнабич.

"Прослушивание телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича является попыткой государственного переворота", – приводит Alo сказанное ею 8 марта.

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Глава правительства призвала немедленно провести расследование и раскрыть весь механизм предполагаемого переворота до "последнего винтика".

"Я думаю, это, прежде всего, клика людей из служб безопасности, МВД, а также Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. В эту клику также входят преступные группировки, мафия и некоторые сербские СМИ, а также часть системы правосудия и, без сомнения, иностранные разведведомства", – утверждает Ана Брнабич.

Ана Брнабич. Фото: twitter.com/SerbianPM

Целью "заговорщиков" она назвала дестабилизацию Сербии путем устранения Вучича "физически или иным образом". Однако в обнаруженных записях не удалось найти компромата на президента, и это подтверждает, что Вучич проводит правильную политику.

В то же время, зампред Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич пошел еще дальше и заявил о заговоре против президента, в котором участвуют министры, директора госведомств и другие партийные функционеры.

Детали

Стоит отметить, что Вучич еще два месяца назад заявлял, что его прослушивают как минимум с 2014 года. В декабре даже проводилась проверка, насчет причастности к этому спецслужб.

Его заявление было сделано после публикации в сербских СМИ информации о том, что Андрей Вучич является владельцем ресторана Frans в Белграде и большого участка земли в Воеводине.

Напомним, что в прошлом году Белград был охвачен протестами против карантинных ограничений, что первый вице-премьер Ивица Дачич тоже назвал попыткой госпереворота.

А о скандале с подкупом российскими спецслужбами топ-чиновника в Сербии смотрите в видеосюжете: