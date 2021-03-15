"Недвусмысленно порвать с Коломойским": чего еще у Байдена ожидают от Зеленского по версии WP

По мнению издания, с помощью Байдена Украина могла бы вырваться из-под влияния России

Администрация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытается побудить президента Украины Владимира Зеленского бороться с повальной коррупцией, реформировать судебную сферу и "недвусмысленно порвать с Коломойским".

Об этом говорится в редакционной колонке The Washington Post.

Издание напоминает, что в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел в феврале госсекретарь Энтони Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ", а на прошлой неделе США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского, чем "четко заявили о своих ожиданиях".

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Американское издание уверено, что следующим шагом Зеленский должен продемонстрировать большую приверженность борьбе с коррупцией, настаивать на судебной реформе и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро.

"Он должен недвусмысленно порвать с г-ном Коломойским и поддержать уголовное дело против него", – отмечается в материале.

Издание считает, что у Зеленского сейчас есть прекрасная возможность наладить партнерские отношения с Байденом, которые могут помочь Украине вырваться из-под влияния России и присоединиться к демократическому Западу.