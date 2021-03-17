Посол Британии в Украине сделала прививку вакциной AstraZeneca: фото

Вакцина против COVID – это выход из пандемии, отметила дипломат

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, которая заявляла, что нет разницы между вакциной Covishield и AstraZeneca, сделала прививку от коронавируса.

Об этом дипломат сообщила в Twitter.

"Мне сделали прививку вакциной AstraZeneca против COVID-19. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина против COVID – это выход из пандемии", - написала Симмонс.

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Мелинда Симмонс. Фото: twitter.com/MelSimmonsFCDO

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Как известно, все больше стран Евросоюза останавливают вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Однако все же есть государства и организации, которые не стали этого делать, и заявили о безопасности британской разработки.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не намерена отказываться от вакцины CoviShield от компании AstraZeneca, поставку новой партии этого препарата из Индии ожидают уже в конце марта.

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