Премьер Италии подает в отставку – СМИ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что собирается подать в отставку во вторник, 26 января, из-за политического кризиса в стране.

Об этом сообщили в итальянском правительстве, передает агентство ANSA.

Утром во вторник будет созвано заседание правительства Италии, на котором премьер и должен объявить о том, что подает в отставку.

Заявление он передаст президенту Италии Серджо Маттарелле.

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Как отмечает агентство, решение Конте связано с тем, что правящая коалиция утратила абсолютное большинство в Сенате после выхода из нее партии "Живая Италия" бывшего итальянского премьера Маттео Ренци.

Напомним, в декабре прозападный премьер-министр Румынии Людовик Орбан подал в отставку после того, как его Национально-либеральная партия заняла второе место на парламентских выборах.

Мы также сообщали, что бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако с сердечной аритмией.