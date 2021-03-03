Премьер Венгрии обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от COVID-19

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что стране пришлось начать применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за того, что Еврокомиссия не смогла обеспечить поставки зарегистрированных в Евросоюзе вакцин.

Об этом он заявил в интервью Bild, передает DW.

"Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая", – сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, Евросоюз не справился с задачей "быстро и эффективно" снабдить европейцев вакциной, поэтому он ищет "вакцины там, где они есть, в том числе в России и в Китае".

"Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя", – подчеркнул Орбан.

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Он отметил, что такие страны, как Великобритания, США, Израиль, Сербия, далеко опередили страны ЕС в снабжении вакцинами.

Орбан также похвалил восточноевропейскую превентивную медицину и заявил, что "благодаря советской вакцине, полиомиелит тут был искоренен гораздо быстрее, чем на Западе".

Напомним, Венгрия стала первым членом Европейского Союза, который утвердил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для всеобщего использования.

Мы также сообщали, что Австрия готова производить российскую вакцину или вакцину из Китая в случае их регистрации европейским регулятором.