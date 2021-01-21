Президент-долгожитель: кто такой Картер из инаугурационной речи Байдена

Рассказываем, что известно о 39-м президенте США

Самый долгоживущий президент США Джимми Картер, которому исполнилось уже 96 лет, не смог присутствовать на инаугурации демократа Джо Байдена 20 января.

В своей речи Байден поблагодарил его за жизнь, отданную служению стране.

Рассказываем, что известно о 39-м президенте США Джимми Картере.

На выборах 1976 года Картер вступил в президентскую избирательную кампанию от "Демократической партии". 2 ноября 1976 года он был избран президентом США. В должность вступил 20 января 1977 года и возглавлял Белый дом по 1981 год.

Позиции Картера были преимущественно либерально-демократическими, во время его президентства произошел взлет цен на нефть, что послужило причиной внезапного скачка уровня безработицы и инфляции.

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У Джимми Картера есть жена – Розалин. Сейчас ей 93 года. У семейной пары четверо детей.

Когда Картер баллотировался на второй срок, потерпел поражение от республиканца Рональда Рейгана.

С 1982 года Картер занимался преподавательской работой в Университете Эмори в Атланте, штат Джорджия. В 2002 году получил Нобелевскую премию мира с формулировкой "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека".

С 2007 года Картер состоит в организации независимых лидеров группы "Старейшин".

Напомним, ранее мы показывали, как прошла инаугурация Байдена.