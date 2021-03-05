Президент Еврокомиссии и Джо Байден обсудили ситуацию в Украине – подробности

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Украине.

Как заявила фон дер Ляйен, достигнуты договоренности по поводу координации по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы.

"Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила тесно координировать нашу политику и меры по Восточной Европы, в частности. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине ", – говорится в заявлении.

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Президент Европейской Комиссии отметила, что телефонный разговор с Байденом "был первым из многих обмена мнениями и началом хорошего личного партнерства".

К слову, США продлили еще на год санкции против России из-за вооруженной агрессии против Украины и незаконной оккупации Крымского полуострова. Таким образом, они будут действовать как минимум до 6 марта 2022 года.

А на прошлой неделе Джо Байден официально потребовал от Кремля прекратить оккупацию Крыма и вернуть полуостров Украине.