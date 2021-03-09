Принес в школу бомбу: в США от взрыва пострадали дети

Взрыв произошел в школе в США, самодельное устройство в школу принес один из учеников.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как сообщается, ученик школы в Ньюэйго (штат Мичиган) принес самодельное взрывное устройство в школу и случайно привел его в действие в классе. В результате происшествия пострадали шесть человек.

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"Предварительное расследование показало, что 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой", – сообщили в полиции.

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Как сообщается, в результате владелец бомбы получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников – легкие травмы, к помощи медиков также обратилась классный руководитель.

Ранее сообщалось, что в Киеве на территории школы произошел взрыв.

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