Прививки от COVID-19 провоцируют набухание косметических филлеров

Вакцинация от COVID-19 может иметь побочный косметический эффект

/ Фото: Pixabay

Люди, которым делали косметические инъекции для разглаживания морщин, пухлых губ или омоложения лица, рискуют получить отек лица, вакцинировавшись от COVID-19.

Об этом сообщает ABCnews.

Согласно статистике Американского общества пластических хирургов, ежегодно около 2,7 миллиона американцев получают инъекции филлеров, и это число растет.

Читайте также: Скандал с вакцинацией знаменитостей в Польше: Варшавский медуниверситет оштрафуют

Некоторые врачи теперь предполагают – наблюдаемый побочный эффект может быть доказательством того, что вакцина работает, вызывая реакцию иммунной системы.

Реклама

Медики призывают тех, кто делает инъекции филлеров, не паниковать. Возникший отек лица, скорее всего, будет очень легким и исчезнет без лечения либо отреагирует на короткий курс пероральных антигистаминных препаратов или стероидов.

Иммунная система находится в гиперактивном состоянии, поэтому она "видит" все инородное, включая, возможно, и наполнитель, поэтому вызывает реакцию. И когда вакцина приживается, то и отек уходит.

На сегодня неожиданный побочный эффект был зарегистрирован только у пациентов, вакцинированных препаратом Moderna, и пока не наблюдался у тех, кто привился Pfizer.

Напомним, в ЕС официально одобрили вакцину от коронавируса Moderna.

Вакцина не поможет быстро победить коронавирус, следующие две зимы, возможно, потребуют нового локдауна, чтобы остановить распространение инфекции.

Видео: Сегодня