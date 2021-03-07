Привязали к креслу скотчем: россиянка под наркотиками дебоширила в самолете (видео)

В России в самолете из Владивостока в Новосибирск пассажирам пришлось связать соотечественницу подручными средствами, примотав к креслу скотчем и веревкой, поскольку пребывающая в наркотическом опьянении женщина вела себя неадекватно.

Соответствующее видео разместил телеграм-канал Mash.

По данным канала, 39-летняя пассажирка решила скрасить свой полет с помощью синтетического наркотика, приняв его перед рейсом.

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В самолете она начала бесцельно бродить по салону, то снимая, то надевая одежду. В результате, поскольку она не реагировала на замечания, бортпроводники и пассажиры связали ее веревкой и скотчем.

В аэропорту женщину задержала полиция и она призналась, что перед рейсом приняла наркотики. На пассажирку составили протокол за мелкое хулиганство.

Напомним, пассажирку самолета EasyJet, который вылетал из Белфаста в Эдинбург, "выбросили" за борт и арестовали за нарушение порядка. Женщина не захотела надевать маску в салоне, а затем устроила дебош: кашляла на попутчиков и кричала, что "все и так умрут".