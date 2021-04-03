"Продажная марионеточная демократия": госканал в Беларуси унизил Украину

СТВ уже далеко не впервые оскорбительно отзывается об Украине и украинцах

Ведущая белорусского государственного телевидения превзошла по уровню пропаганды даже своих печально известных коллег из России, назвав Украину "загибающейся от нищеты" и "продажной марионеточной демократией".

Об этом заявила Юлия Артюх в "новостной" программе "24 часа" на телеканале СТВ.

"Скажите, вы давно были в Украине? Извините, но это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты. И пока Зеленский сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики – а это, похоже, одна из основных функций президента Украины, – народ лазит по мусоркам, помойкам в поисках еды", – говорит в выпуске Артюх.

Женщина признала, что поддерживает диктатуру, и сравнила украинскую власть с "кукольным театром, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента".

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"Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия", – добавила ведущая, почему-то назвав это "фактом".

Стоит отметить, что этот телеканал уже не впервые унизительно отзывается об Украине. В прошлом месяце другой телеведущий Григорий Азаренок обозвал президента Владимира Зеленского "кривляющимся клоуном" и "шутом", а украинцев – "страной нищего и вымирающего народа".

А в прошлом году на СТВ показали сюжет про Украину, в котором наша страна была протитрована как "бывшая УССР".

Очевидно, таким образом, белорусский режим мстит Киеву за непризнание президентских выборов в августе прошлого года, по результатам которых Александр Лукашенко в очередной раз объявил себя главой государства.