Проснулся на 10 минут раньше. Навальному светит ШИЗО в колонии

Оппозиционера поставили на учет как склонного к побегу и поэтому будят каждый час

Российский оппозиционер Алексей Навальный после сна встал с кровати на 10 минут раньше положенного и теперь рискует попасть в штрафной изолятор в колонии, где он отбывает 2,5 года лишения свободы по делу "Ив Роше".

Об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на его адвоката Ольгу Михайлову.

25 марта на сайте Навального опубликовали текст его жалобы, которую он адресовал директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александру Калашникову и генпрокурору Игорю Краснову.

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В документе оппозиционер заявил, что его поставили на учет как склонного к побегу, поэтому к нему ежедневно применяется "избыточная и ничем не предусмотренная мера учета", о которой ранее рассказала его жена Юлия.

"Несмотря на то, что я постоянно лежу под видеокамерой, в течение ночи ко мне восемь раз подходит сотрудник ИК-2, включает систему „ДОЗОР", снимает меня на камеру и вслух объявляет, что снимает профучет осужденного Навального, тем самым каждый час будит меня", — пишет Навальный.

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Он отметил, что это нарушает его право на непрерывный восьмичасовый сон. Однако когда он проснулся сам, ему объявили выговор.

"При этом ранее мне был вынесен выговор за то, что я встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня", – объяснил осужденный российский политик.

Его адвокат Ольга Михайлова предупредила, что после второго выговора Навальный может попасть в штрафной изолятор.

" усложняет Алексею выход по УДО, кроме того, он может попасть в ШИЗО", – сказала она.

Напомним, что в колонии у оппозиционера начались проблемы со здоровьем – появились боли в спине и начала отниматься нога. При этом должного лечения ему не оказывают, а лишь дают обезбаливающее.