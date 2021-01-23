Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)

В России на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1338 человек.
Об этом свидетельствуют данные ОВД-Инфо.
Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.
Задерживали протестующих в таких городах:
- Москва – 395 человек;
- Санкт-Петербург – 182;
- Новосибирск – 91;
- Красноярск – 47;
- Владивосток – 35;
- Хабаровск – 28;
- Комсомольск-на-Амуре – 23;
- Уфа – 22.
Задержанные есть и в других городах России, которые сегодня протестуют.
Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.
Также мы писали, что в Москве на массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального часть людей пришла с туалетными ершиками.
Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.
Новости на эту же тему: