Протесты в Армении: военные призвали не втягивать армию в политику

ВС заявили, что служат государству и народу

Вооруженные силы Армении на фоне протестов в стране против премьер-министра Никола Пашиняна и после его заявления об увольнении главы Генштаба и попытке военного переворота призвали не втягивать армию в политику.

Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

"Вооруженные силы Армении с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны, независимо от политических процессов, продолжают служить государству и народу. Мы требуем воздержаться от заявлений от имени вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы", – говорится в документе.

Минобороны также призвало не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам.

Реклама

Напомним, ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уволил главу Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал его отставки, и назвал его требование попыткой переворота.

Президент Армении Армен Саркисян в свою очередь отказался отправить в отставку начальника Генштаба Вооруженных сил.