Протесты в Москве: полицейские массово задерживают сторонников Навального (фото)

По всей России число задержанных достигло несколько сотен

В Москве во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального Пушкинская площадь оказалась заполнена людьми, несколько человек были задержаны.

Как сообщает Forbes, по всей России число задержанных достигло несколько сотен.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

По информации "Новой газеты", в московскую квартиру, где были журналисты, ворвались полицейские.

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Как сообщили изданию, журналисты вели в квартире трансляцию. Полицейские ворвались в помещение и отключили электричество. У одного из корреспондентов отобрали паспорт, так как якобы нашли в нем изъян.

Сейчас его везут на удостоверение личности.

Фото: Forbes

Фото: Forbes

Фото: Forbes

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

Напомним, отправленный за решетку на 30 дней российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает слать месседжи властям и общаться со своими сторонниками на свободе. Он заявил, что не намерен покончить жизнь самоубийством в СИЗО и благодарит россиян за активные просмотры фильма о дворце президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.