Два месяца протестов в Мьянме: в стране ежедневно растет количество жертв (фото, видео)

В Мьянме уже второй месяц продолжаются протесты. Люди вышли на улицы после военного переворота 1 февраля. Военное правительство жестоко их разгоняет – всего с начала противостояния между митингующими и силовиками жертвами стали 550 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Количество жертв растет

В субботу, 3 апреля, силовики убили по меньшей мере пять человек. Несмотря на ежедневные жертвы, протестующие все равно регулярно выходят на акции.

В Мониве, где несколько недель проходят ежедневные протесты, силовики обстреляли толпу, убив по меньшей мере четырех человек и ранив нескольких.

"Они начали безостановочно стрелять из светошумовых гранат и боевых патронов. Люди отступили и быстро поставили... заграждения, но пуля попала человеку передо мной в голову. Он умер на месте", - рассказал один из протестующих через приложение для обмена сообщениями.

Местные жители Татона сообщили, что силовики застрелили одного человека. А в городе Баго они ранили одного человека.

/ Фото: REUTERS

Страдают дети

Во время протестов по меньшей мере 43 ребенка были убиты военнослужащими. Среди них 15 детей младше 16 лет. В том числе 14-летний мальчик, который был застрелен, когда находился в своем доме или около него, и 13-летний мальчик, которого убили, когда он пытался убежать от военнослужащих. Самой младшей жертвой стала шестилетняя девочка.

Число детей, которые получили ранения после переворота в Мьянме, неизвестно. Но оно наверняка "значительное". Правозащитники сообщают, что среди раненых оказался годовалый ребенок, которому выстрелили в глаз резиновой пулей.

/ Фото: REUTERS

"Партизанские митинги"

Демонстрации стали более редкими. Люди выходят небольшими группами и следят за обстановкой, если есть угроза, то они расходятся. Митинги уже прозвали "партизанскими". А некоторые собираются ночью на бдения при свечах.

"Люди по-прежнему протестуют каждый день, потому что мы твердо верим, что это борьба между добром и злом", – сказал лидер протеста Тайзар Сан в аудиообращении.

А тем временем силовики пытаются контролировать жителей. Они отключили мобильные данные и приказали провайдерам отключить широкополосную беспроводную связь.

/ Фото: REUTERS Реклама

Аресты знаменитостей и реакция западных стран

Кроме того, власти выдали ордера на 18 знаменитостей. Их считают влиятельными лицами в соцсетях. Среди них два журналиста, которые писали о протестах. Обвинение может повлечь за собой тюремный срок до трех лет.

"Независимо от того, был выдан ордер или нет, пока я жива, я буду выступать против военной диктатуры, которая запугивает и убивает людей. Революция должна восторжествовать" - сказала Актриса Пайнг Пхё Тху

Хоть и власти запретили соцсети, но их продолжают использовать для отслеживания тех, кто критикует силовиков.

"Мы надеемся, что это не заставит замолчать голоса людей", - заявила на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Джалина Портер.

Отметим, что США и другие западные страны осудили переворот и призвали освободить Су Чжи. Ей было предъявлено обвинение в нарушении закона о государственной тайне, которое карается лишением свободы на срок до 14 лет.

/ Фото: REUTERS

Переворот возобновил старые войны

Самая старая повстанческая группировка Мьянмы Каренский национальный союз обьявила о поддержке демократического движения. После этого, впервые за более чем 20 лет, по их силам нанесли воздушные удары. В результате более 12 тысяч жителей деревни покинули свои дома.

Это произошло не смотря на то, что в 2012 году союз ​​подписал с правительством соглашение о прекращении огня.

В результате авиаудара на территории погибли около 20 человек, в том числе около десятка на золотом руднике, которым управляет группа.

Кроме того, бои разгорелись и на севере страны. Там стычки армии и этнических качинских повстанцев вынудили несколько тысяч беженцев бежать в Таиланд и Индию.

Отметим, что Мьянма получила независимость от Великобритании в 1948 году. На протяжении большей части своей современной истории страна находилась под руководством военных. Только в 2010 году их власть начала ослабевать, и спустя пять лет в стране прошли демократические выборы. По их итогам правительство возглавила Аун Сан Су Чжи. Больше 15 лет она провела под домашним арестом, пока противостояла прежнему военному режиму.

Напомним, 23 марта силы безопасности застрелили семилетнюю девочку прямо в ее доме, когда стреляли в ее отца во время рейда по домам протестующих в Мандалае.

1 февраля военные в Мьянме арестовали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая была фактическим лидером страны. После этого в Мьянме начались протесты, которые продолжаются до сих пор