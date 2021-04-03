Грустный Папа, дети и факелы: фото и видео Страстной пятницы в Ватикане

Пандемия уже второй год мешает нормальному проведению Крестного пути

В Ватикане состоялась традиционная предпасхальная церемония Via Crucis – Крестный путь. Из-за карантинных ограничений второй год подряд она прошла на пустынной площади Святого Петра.

Об этом сообщает Reuters.

/ Фото: Reuters

Церемония проходит вечером Страстной пятницы, которую в этом году католики всего мира отмечают 2 апреля. В этот день в Ватиканской базилике прошла месса, но вел ее не Папа Римский Франциск, а проповедник Папского дома кардинал Раньеро Канталамесса.

После этого понтифик обычно пешком отправлялся к Колизею – месту где, во времена Римской империи приняли мученическую смерть первые христиане. Но, как и год назад, глава всех католиков вышел на паперть собора Святого Петра, где читал молитвы.

/ Фото: Reuters

Зрителей на саму площадь не пустили – все желающие могли наблюдать за этим из-за установленного забора.

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/ Фото: Reuters

Перед ним прошла процессия из небольшой группы детей, монахинь и воспитательниц – они несли крест и факелы.

/ Фото: Reuters

Участники шествия обошли обелиск в центре площади, рассказали о своих переживаниях из-за пандемии и передали крест Франциску. Напоследок он обнял четырех детей и покинул площадь.

/ Фото: Reuters

Напомним, что ранее Святой престол решил жестко бороться с коронавирусом в Ватикане – тем, кто откажется от вакцинации без уважительных причин, пригрозили увольнением.