Путчисты в Мьянме застрелили еще семь протестующих: счет жертвам идет на десятки

Солдаты и полиция в Мьянме застрелили по меньшей мере еще семь человек, вышедших на акции протеста против военного переворота в этой стране в Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По сообщениям местных изданий, пять протестующих были застрелены полицией только в городе Миингян и еще двое – в Мандалае. Там врач подтвердил, что жертвы были убиты выстрелами в грудь и голову. В других сообщениях даже упоминается девять смертельных случаев. В общей сложности после военного переворота 1 февраля погибли не менее 30 человек.

Читайте также: Вся власть военным. Что происходит в Мьянме и какие будут последствия

REUTERS/Stringer

REUTERS/Stringer

На 30-й день сопротивления военному перевороту тысячи людей снова вышли на улицы по всей стране. В столичном Рангуне (Янгоне) протестующие воздвигли заграждения из шин и колючей проволоки, чтобы перекрыть основные дороги.

REUTERS/Stringer

Реклама

REUTERS/Stringer

Протестующие разложили картинки с изображением главаря переворота Мин Аунг Хлайна на земле возле знаменитой пагоды Суле. С помощью этой тактики люди хотели остановить полицейских, которые не должны были наступать на лицо армейского начальника.

REUTERS/Danish Siddiqui

Позже солдаты разогнали демонстрацию и арестовали около 300 участников, сообщило информационное агентство Myanmar Now.

REUTERS/Danish Siddiqui

Напомним, Европейский Союз пригрозил принять меры из-за убийства мирных демонстрантов в Мьянме.

Также сообщалось, что посол Мьянмы в ООН резко выступил против военного переворота в стране.

Видео: Сегодня