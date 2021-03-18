Путин детской шуткой ответил Байдену: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на слова американского коллеги Джо Байдена, который назвал российского лидера убийцей.

Об этом он сказал в рамках онлайн-встречи с общественностью Крыма и Севастополя.

"Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток", – сказал хозяин Кремля.

Видео: t.me/dimsmirnov175

Также Путин напомнил cтарую детскую шутку "кто как обзывается, тот так и называется".

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"И это не просто детская шутка. Смысл глубокий в этом – психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И из этого оцениваем его действия", – добавил президент РФ.

Отметим, что, помимо громкого заявления Байдена, США серьезно взялись за Россию и ввели новые санкции из-за Навального, после чего Кремль отозвал своего посла из Вашингтона. В том числе США больше не будет продавать в Россию военную продукцию.

Кроме того, Белый дом готовится и дальше карать Россию. В администрации Джо Байдена рассказали, что ждет Кремль в ближайшее время.