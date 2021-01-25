Путин наконец-то дал ответ о дворце под Геленджиком

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал сообщение "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о том, что для него строится огромный дворец на Черноморском побережье под Геленджиком.

Хозяин Кремля из резиденции Завидово в Тверской области провел видеоконференцию с российскими студентами, во время которой заявил, что ничего из приписываемых ему российской оппозицией богатств не принадлежит.

"Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", – заявил Путин.

Реклама

Читайте также: У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Как сообщали ранее, дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком – едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России, а его масштабы и некоторые удивительные сооружения поражают воображение.

Напомним, на днях переставшая быть секретной и поразившая масштабами и роскошью резиденция президента России появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.