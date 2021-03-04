Путин отшутился от очередного дворца: "Только мне его не переписывайте" (видео)

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" шуткой ответил девушке, когда она оказалась возле одного из российских дворцов.

На связь с президентом вышла девушка из Ленинградской области. Она рассказала, что находится в двух километрах от Стрельны — места, где находится "Дворец конгрессов" Управления делами президента.

На это Путин отреагировал шуткой, вероятно, вспомнив расследование Навального про дворец в Геленджике: "Ну отлично, выглядит как еще один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте".

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал материалы своего расследования, в котором показал "дворец Путина" в Геленджике. Примечательно, что рядом находится и огромная территория, принадлежащая ФСБ.

Поражают воображение не только владения хозяина Кремля, но и то, что у Путина внутри "дворца". Стоит отметить, что сам президент РФ открестился от этого имущества – ни ему, ни его близким это якобы не принадлежит.