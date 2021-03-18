Путин предложил Байдену дискуссию в прямом эфире: в Белом доме посмеялись

Президент США не жалеет о своем интервью, в ходе которого он назвал Путина убийцей

Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

Об этом сообщает Медуза.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", – сказал он.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что Байден не жалеет о своем интервью телеканалу ABC, в ходе которого он назвал Путина убийцей.

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"Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", – сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь ответила на вопрос журналистов, примет ли глава государства предложение российского коллеги о новом разговоре онлайн.

"Я вернусь к вам, если будут не такие смешные вопросы.Президент уже беседовал с Путиным, хотя есть еще много мировых лидеров, с которыми он пока не общался. И мы общались с российскими лидерами, членами правительства на всех уровнях, но мне нечего сказать о будущих встречах. Президент будет в Джорджии завтра и очень занят", – добавила Псаки.

Напомним, ранее Байден назвал Путина убийцей, и хозяину Кремля понадобились сутки, чтобы дать детский ответ. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".